خاص| مؤلف "فاتت سنين" يتهم "حمو بيكا" بالتعدي على أغنية إليسا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مصطفى حمزة:

أكد الشاعر محمد حامد أن مطرب المهرجانات حمو بيكا تعدى على أغنية "فاتت سنين" التي قدمتها الفنانة إليسا، باستغلال لحنها في مهرجان طرحه بعنوان "برج الجدعنة".

حامد في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "اكتشفت الأمر بالصدفة، وأنهم استغلوا اللحن، الذي وضعه الملحن تامر علي لأغنية فاتت سنين، ونسبوه مع التوزيع الموسيقي بدون أي تعديل إلى فيجو الدخلاوي، وكمؤلف لكلمات الأغنية التي تم التعدي على حقوق صناعها، أعد لاتخاذ كل الأجراءات القانونية بالاتفاق مع شركة روتانا، المنتجة لألبوم بستناك، التي طرحتبه الفنانة إليسا فيه أغنيتنا عام 2016".

وأضاف: "مع ما نتعرض له على أيدي هؤلاء، لا بد من وضع قانون جديد يحمى أى مبدع أو فنان من سرقه أفكاره وجهده بهذا الشكل، ولن يفرق معي التعويض المادي، بالقدر الذي يهمني به التصدي لحالات السرقة للمتكررة لأغانينا من خلال المهرجانات، والعمل على عدم تكرار هذا بتلك السهولة، وإلا الحقوق كلها تصبح مستباحة، والسرقه تتجدد علنيا دون مراعاة لأى أخلاق أو قوانين أو قواعد".

أغنية "فاتت سنين" طرحتها إليسا عام 2016 ضمن ألبوم "بستناك"، وهي من كلمات الشاعر محمد حامد، وألحان تامر علي، وإنتاج روتانا.

Advertisements

مهرجان "برج الجدعنه" طُرح عام 2019 ،غناء حمو بيكا، وعلي قدورة، ومودي أمين، ومزيكا ، وألحان فيجو الدخلاوي.

أغنية إليسا

مهرجان برج الجدعنه حمو بيكا