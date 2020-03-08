محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
وجهت المطربة رنا سماحة، رسالة للفنانة زينة، ونشرت صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".
وعلقت رنا على الصورة :" ما شفتش أطيب من قلبها، ست جدعة وبـ100 راجل وشاطرة ومجتهدة، وبتحب الخير لكل الناس، ربنا يحفظك يا حبيبتي ويزيدك نجاح وحب من الناس، ويحفظلك أولادك وتفرحي دايماً بيهم، أختي الجميلة، زنزونه اللي إن شاءالله هتكسر الدنيا في رمضان، زي ما دايما مكسرة الدنيا".
زينة تم تكريمها من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، إلى جانب عدد من الفنانين بينهم ميمونة ندياي، وفرقة رضا للفنون الشعبية احتفالا بمرور 60 سنة على تأسيسها، وتحمل الدورة اسم الفنان فريد شوقي.
وكانت أخر أعمال الفنانة زينة فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسني، خالد الصاوي، محمد سلام، عائشة بن أحمد، ومن تأليف محمد عبدالمعطي، وإخراج سعيد الماروق.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد تكريمها.. رنا سماحة عن زينة: "ست جدعة و بـ100 راجل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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