"نصف المجتمع وكل عيد وإنتي تصنعي التاريخ".. تعليقات الفنانين بـ"يوم المرأة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهيرة فودة:

حرص عدد من نجوم الفن على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، الموافق اليوم 8 مارس، على طريقتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي:

الخليج 365 يعرض لكم أبرز هؤلاء النجوم:

إليسا

كتبت الفنانة اللبنانية إليسا، عبر حسابها بموقع "تويتر": "كل عيد وإنتِ عم تصنعي التاريخ بنضالك تا يضل عندك القوة والقدرة على التعبير كل عيد وتاء التأنيث عم تغيّر التاريخ وتثبت إنو ما في أي حاجز بيمنع المرأة عن يللي بدها ياه، اليوم لإلِك وكل الإيام الجاية كمان".

ماجدة الرومي

ونشرت الفنانة ماجدة الرومي صورة، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "اعتقوا المرأة وأطفالها من بؤر الفقر والجهل، لقيام دول أقل إجراماً وحروباً.ثقفوا المرأة وعلّموها وشرّعوا لها أبواب العلم. ضعوا قوانين تحمي المرأة نفسياً وجسدياً من كلّ عنف وذلّ، لتقطفوا من سكينة قلبها أجيالاً على صورتها مؤهلة لتغيير واعد بكلّ ميادين الحياة".

راغب علامة

نشر الفنان اللبناني راغب علامة مقطع فيديو يجمعه بأربع فتيات، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وعلق: "المرأة نصف المجتمع، نصف الأسرة، كلّ الرجل، حقوقك حقوقي، صوتك صوتي، بـاليوم العالمي للمرأة، بتمنى تتحقّق المساواة التامة بين المرأة والرجل بكافّة المجتمعات، لأن دور المرأة ضروري في التنمية العالمية، منشان هيك بقول أنه اليوم، وكل يوم هو يوم المرأة".

كارول سماحة

ونشرت الفنانة كارول سماحة أغنيتها "أنا حرة"، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "أنا الحرة التي أبت أن تحكمها ورقة، ما زالت صالحة للحب، فالروح فالروح عذراء يا حمقاه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، أستذكر معكم قصيدة المطلقة للشاعر علي المولى، هذا العمل الذي سأفتخر به دائما في مسيرتي الفنية، هو صرخة المرأة المطلقة والمستضعفة، واقع تعيشه شريحة كبيرة من النساء في معظم المجتمعات العربية".

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دنيا بطمة

وجهت المطربة المغربية دنيا بطمة رسالة لوالدتها، بالتزامن مع يوم المرأة العالمي، الموافق اليوم 8 مارس.

ونشرت "بطمة" صورة لوالدتها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :" كل عام وأنتي نبع الحنان، كل عام وانتي اجمل امرأة شافتها عيوني، تعلمت منك معنى الصبر والقوة والتضحية تعلمت منك العزيمة والإصرار وحفظ الكرامة، لاف يوم مامتي يا أجمل أمرأة".

ساندي

نشرت المطربة ساندي صورة مجمعة في إطار واحد، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "النهارده يوم المرأة العالمي كل سنه وكل ست مبسوطه بنفسها ومحققه اللي نفسها فيه وعشان النهارده يوم مميز لكل البنات".

يسرا

فيما نشرت الفنانة يسرا صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "يوم المرأة العالمي".

نجوى كرم

وكتبت الفنانة اللبنانية نجوى كرم تغريدة، عبر حسابها بموقع "تويتر": "المرأة هي الأم والأخت والحبيبة والزّوجة الفاضلة يللي بتشتغل كرمال مستقبل المجتمع".

إبتسام تسكت

نشرت المطربة المغربية إبتسام تسكت صورة لها، عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وعلقت: "بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، أتقدم بأغلى التهاني وأحلى الأماني لكل نساء العالم كل عام وأنتم بألف خير".