رانيا محمود ياسين تنشر صورة في مرحلة الطفولة مع والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها بصورة لها منذ الطفولة تجمعها بوالدها الفنان محمود ياسين، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

وظهر الفنان محمود ياسين في الصورة وهو حاملا ابنته رانيا، وعلقت: "أبي أحبك كثيرُا، طفولتي مع والدي الرائع".

وعلقت الفنانة رانيا فريد شوقي على الصورة: "ربنا يبارك في عمره وصحته يارب".

وتشارك رانيا محمود ياسين في مسلسل "فلانتينو" بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، داليا البحيري، طارق الإبياري، ومن إخراج رامي إمام، وتأليف أيمن بهجت قمر، ومن المقرر عرضه في رمضان المقبل.