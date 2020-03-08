بالصور| ميمونة ندياي: كنت أنام على صوت أم كلثوم.. وبدأت بمسرح المهمشين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نظم مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، مؤتمرا صحفيا للفنانة الأفريقية ميمونة ندياي، ضمن برنامج تكريمها في الدورة التاسعة التي انطلقت فعالياتها مساء الجمعة 6 مارس.

حضر المؤتمر مدير المهرجان المخرجة عزة الحسيني، والتي قالت "النهاردة اليوم العالمي للمرأة وسعيدة انه هيقام فيه ندوة ميمونة لأنها امرأة فاعلة في المجتمع". أدارت الندوة هالة الماوي، كما حضر رئيس المهرجان السيناريست سيد فؤاد.

وقالت ميمونة "مكنتش متوقعة إقامة مهرجان صحفي، بشكر المنظمين، شرف كبير اشتراكي في هذه الدورة من المهرجان، وسعيدة بوجودي، ولما بقدم نفسي بقول إني أحمل جنسيات أفريقية متنوعة فهي مولودة لأب سنغالي وأم نيجيرية، ترعرعت في غينيا، جدتي من كامبيا وخالاتي من مالي، وأفخر بهذه الجنسية الأفريقية الجامعة، واخترت ان أحمل جنسية بوركيني- بوركينا فاسو".

وأشارت إلى أنها تربت على صوت أم كلثوم، إذ كانت في طفولتها تنام على صوتها، تعرفت عليها من خلال والدتها، لكنها لا تعرف كلمات الأغاني، فقط تشعر أن الموسيقى هادئة وناعمة وعندما كبرت عرفت أن أم كلثوم من أشهر المطربات العرب، ومن وقتها تقول "في يوم من الأيام لازم أروح مصر".

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وتابعت ميمونة "بدأت زي كل بنات العائلات أدرس طب، واكتشفت انني أريد القيام بشيء آخر وامتهان مهنة أجول بها دول العالم، وأردت في نفس الوقت أن يكون مجال عملي يساعد في تخفيف آلام الناس، لكنها اكتشفت المسرح وبدأت بمسرح المهمشين، وطورته في بلدان أفريقية مختلفة مثل مالي وبوركينا فاسو، هادف وقضيته حل مشاكل المهمشين، وعملت أفلام تسجيلية تتناول قضايا المرأة، وأخر فيلم لي كان عن مرضى الأمراض العقلية".

وعن آخر أفلامها، قالت إنها ذهبت لمقابلة مدير مستشفى الأمراض العقلية في واجادوجو، ورفض مقابلتها، ولم تستطع الحصول على تصاريح للتصوير داخل المستشفى، فبدأت تتحدث مع من تراهم في الإشارات بالشارع، وقدرت تكسب ثقتهم، متابعة "مكنتش قادرة اخد تمويل لان بيعتبروا الموضوع من المحظورات، والموضوع استغرق تسع سنوات ومولته من مالي".

ميمونة أكدت أنها قررت إنشاء جمعية لرعاية الأطفال مرضى التوحد والمصابين بمتلازمة داون، لتعالج الأطفال بوسائل ثقافية وفنية مختلفة مثل اليوجا والمسرح.

المهرجان انطلقت فعالياته مساء الجمعة 6 مارس، بحفل افتتاح أقيم في معبد الأقصر بحضور عدد كبير من نجوم الفن بالقارة السمراء.