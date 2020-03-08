تراند اليوم : فيديو| نجم "مسرح مصر" يكشف حقيقة "قرابته" بـ "محمد صلاح"

نفى الممثل علي ربيع، نجم "مسرح مصر" الأخبار المتداولة عن صلة قرابته بالدولي المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، قائلاً إنها غير صحيحة.

وقال ربيع ردًا على ما يتم تداوله من أن صلاح ابن خالته في مقابلة مع الإعلامي عمرو الليثي على فضائية "النهار"، إنه لا يمت بصلة قرابة بالنجم المصري، وطالب بعدم المتاجرة باسمه واسم صلاح وكتابة أخبار عن قرابتهما.

وأشر إلى أنه يتشرف بهذا الأمر لكنه غير صحيح، لافتًا إلى أن صداقتهما تمتد إلى سنوات وقتما كان صلاح يلعب في صفوف بازل السويسري، ويتحدثان كثيرًا ويطالبه صلاح بتقديم أعمال مميزة، فيما يتوقع هو له نتائج مبارياته.

يذكر أن ربيع لعب في صفوف فريق "إنبي" أحد أندية الدوري المصري لكرة القدم في مرحلة الناشئين، قبل أن يتوجه للعمل في المجال الفني لاحقًا.



