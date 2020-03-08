غدًا.. مؤتمر صحفي لإعلان تفاصيل مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة

يقام مساء الإثنين، مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة التاسعة لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف).
من المقرر أن تنطلق فعاليات المهرجان "20 مارس وحتى 10 أبريل" التي تحمل العديد من المفاجآت وسيتم الإعلان، للمرةالأولى، عن البرنامج التي ستشهد مشاركات عالمية من مختلف دول العالم ومفاجآت أخرى.
جدير بالذكر أن مهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة (دي-كاف)، المهرجان الوحيد من نوعه فيمصر لعدة أشكال من الفنون المعاصرة يستمر على مدار ثلاثة أسابيع من كل عام، في أماكن عدة بمنطقة وسط البلد- القاهرة.
يشتمل المهرجان على عروض فنية أدائية ومسرحية وبصرية وموسيقية وعروض ديجيتال وسينمائية، يشارك في المهرجان مجموعة من الفنانين المصريين والعرب والعالميين من جميع أنحاء العالم.
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