يحتفل تطبيق Spotify، بمناسبة يوم المرأة العالمي في 8 مارس، بالأصوات النسائية التي لا يكتفي المستمعون منها، ويُنشئ التطبيق أول حملة بعنوان "الموسيقى تزدهر بالمرأة"، وذلك لتسليط الضوء على مدى أهمية المرأة في هذا القطاع.
من المقرر أن تنطلق الحملة بتاريخ 8 مارس، مركز جديد خاص بشهر تاريخ المرأة على Spotify، يشمل جميع الأغاني والقوائم التي من إبداع الفنانات الأكثر تميزاً بمجال الموسيقى.
وتسيطر Billie Eilish على المرتبة الأولى بين الفنانين الرجال والنساء على مستوىالعالم ومصر، وليس فقط بين الفنانات، فهي أيضًا المغنية الأكثر استماعًا بشكل عام على مستوى العالم (من 1 يناير وحتى 1 مارس)، حيث تجاوز عدد مرات الاستماع إليها 10.3 مليار مرة حتى الآن.
تمتلك Billie أكثر من 60 مليون مستمع شهريًا وتجاوزت مرات الاستماع إلى أغنيتها "bad guy" أكثر من 1.2 مليار مرة، كما أصدرت أخيراً أغنية فيلم James Bondالجديدة "No Time To Die".
Halsey هي ثاني أكثر الفنانات الأكثر استماعًا في مصر على Spotify في عام 2020 حتى الآن ، تليها Sia وCamila Cabello وTones and I وSelena Gomez.
الفنانة المصرية شيرين هي سابع أكثر الفنانات استماعًا على سبوتيفي في مصر في عام 2020 حتى الآن، تليها Dua Lipa ،Ariana Grande والأسطورة الخالدة Fairuz.
ونستعرض المطربات الأكثر استماعًا في مصر من يناير وحتى مارس 2020:
Billie Eilish
Halsey
Sia
Camila Cabello
Tones and I
Selena Gomez
Sherine
Dua Lipa
Ariana Grande
Fairuz
ونستعرض أيضًا المطربات الأكثر استماعًا في العالم من يناير وحتى مارس 2020:
Billie Eilish
Taylor Swift
Ariana Grande
Halsey
Camila Cabello
Selena Gomez
Dua Lipa
Nicki Minaj
KAROL G
Tones and I
كانت هذه تفاصيل خبر فيروز وشيرين من بين أكثر 10 فنانات استماعًا على Spotify في مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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