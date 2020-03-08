فيروز وشيرين من بين أكثر 10 فنانات استماعًا على Spotify في مصر

يحتفل تطبيق Spotify، بمناسبة يوم المرأة العالمي في 8 مارس، بالأصوات النسائية التي لا يكتفي المستمعون منها، ويُنشئ التطبيق أول حملة بعنوان "الموسيقى تزدهر بالمرأة"، وذلك لتسليط الضوء على مدى أهمية المرأة في هذا القطاع.

من المقرر أن تنطلق الحملة بتاريخ 8 مارس، مركز جديد خاص بشهر تاريخ المرأة على Spotify، يشمل جميع الأغاني والقوائم التي من إبداع الفنانات الأكثر تميزاً بمجال الموسيقى.

وتسيطر Billie Eilish على المرتبة الأولى بين الفنانين الرجال والنساء على مستوى

العالم ومصر، وليس فقط بين الفنانات، فهي أيضًا المغنية الأكثر استماعًا بشكل عام على مستوى العالم (من 1 يناير وحتى 1 مارس)، حيث تجاوز عدد مرات الاستماع إليها 10.3 مليار مرة حتى الآن.

تمتلك Billie أكثر من 60 مليون مستمع شهريًا وتجاوزت مرات الاستماع إلى أغنيتها "bad guy" أكثر من 1.2 مليار مرة، كما أصدرت أخيراً أغنية فيلم James Bond

الجديدة "No Time To Die".

Halsey هي ثاني أكثر الفنانات الأكثر استماعًا في مصر على Spotify في عام 2020 حتى الآن ، تليها Sia وCamila Cabello وTones and I وSelena Gomez.

الفنانة المصرية شيرين هي سابع أكثر الفنانات استماعًا على سبوتيفي في مصر في عام 2020 حتى الآن، تليها Dua Lipa ،Ariana Grande والأسطورة الخالدة Fairuz.

ونستعرض المطربات الأكثر استماعًا في مصر من يناير وحتى مارس 2020:

Billie Eilish

Halsey

Sia

Camila Cabello

Tones and I

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Selena Gomez

Sherine

Dua Lipa

Ariana Grande

Fairuz

ونستعرض أيضًا المطربات الأكثر استماعًا في العالم من يناير وحتى مارس 2020:

Billie Eilish

Taylor Swift

Ariana Grande

Halsey

Camila Cabello

Selena Gomez

Dua Lipa

Nicki Minaj

KAROL G

Tones and I