الليلة.. حفل وهابيات على مسرح معهد الموسيقى العربية

تقدم الفرقة القومية العربية للموسيقى، اليوم الأحد، حفل "وهابيات" على مسرح معهد الموسيقى العربية بقيادة المايسترو حازم القصبجي. من المقرر أن يتضمن الحفل باقة من أروع ألحان وأغاني موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب يشدو بها نجوم دار الأوبرا. ألحان وأغاني موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب يشدو بها نجوم دار الأوبرا. يذكر أن سلسلة حفلات "وهابيات" تأتي في إطار دور دار الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفني وتعريف الأجيال الجديدة برواد ورموز النغم العربي والتراث الفني الذي شكل جزءًا هامًا من تاريخ ووجدان الشعب المصري والعربي وتخليدًا لأعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب. دور دار الأوبرا الهادف إلى تنمية الذوق الفني وتعريف الأجيال الجديدة برواد ورموز النغم العربي والتراث الفني الذي شكل جزءًا هامًا من تاريخ ووجدان الشعب المصري والعربي وتخليدًا لأعمال موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

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