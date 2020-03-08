نانسي عجرم برفقة متسابق ذا فويس كيدز: صباح الأبطال

نشرت الفنانة نانسي عجرم صورة جديدة لها برفقة محمد إسلام متسابق The Voice Kids، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام". "انستجرام".

وعلقت نانسي على الصورة قائلة:"صباح الأبطال محمد إسلام رميح"، وتفاعل عدد كبير من المتابعين وتمنوا لها مزيد من التقدم والرقي في حياتها المهنية والشخصية". مزيد من التقدم والرقي في حياتها المهنية والشخصية".

جدير بالذكر أن برنامج "The Voice Kids" يذاع كل سبت عبر فضائية mbc، ويقدمه كل من المطرب عاصي الحلاني والمطرب محمد حماقي والفنانة نانسي عجرم.

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