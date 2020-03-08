غدًا.. ديانا حداد ضيفة إسعاد يونس في "صاحبة السعادة"

تحل المطربة ديانا حداد، ضيف برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع عبر شبكة قنوات dmc، مساء غدٍ الإثنين، في تمام الساعة الحاديةعشرة مساءً.
ومن المقرر أن تقدم ديانا خلال الحلقة باقة من أروع أغانيها الحديثة والقديمة التي يحبها ويتفاعلمعها الجمهور، كما تكشف عن العديد من أسرار، للمرة الأولى، خلال البرنامج.
يذكر أن برنامج "صاحبة السعادة" تقدمه الفنانة إسعاد يونس، ويذاع يومي الإثنين والثلاثاء عبر شاشة dmc الفضائية، وتستضيف خلاله نجوم الفن والمجتمع.
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