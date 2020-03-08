في يوم المرأة العالمي.. ندى بسيوني: كل سنة وأنتِ أجمل

وجهت الفنانة ندى بسيوني رسالة إلى كل امرأة في العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".
علقت ندى على الصورة قائلة:"إلى كل امرأة في الكون كل سنة وأنتِ أجمل امرأة يوم المرأة العالمي"، ونالت الصورة إعجاب الكثير من المتابعين وتمنوالها المزيد من التقدم والرقي.
الجدير بالذكرأن الفنانة ندى بسيوني تستعد لعرض فيلم "ساحر النساء"ﺇﺧﺮاﺝ أحمد عياد الرشيدي، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد مكى، بطولة محمد سليمان، راندا البحيري، سميرة عبدالعزيز، مها أبو عوف، كلوديا حنا.
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