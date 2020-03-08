صورة من ماضي محمود ياسين تكشفها ابنته

ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة رانيا ​محمود ياسين​ اليوم، صورة من طفولتها تجمعها بوالدها الممثل الكبير محمود ياسين.

وكتبت تعليقاً:" "أبي أحبك كثيراً.. الله يبارك فيك يا حبيبي. طفولتي مع والدي الرائع". وكانت رانيا قد بدأت في كانون الثاني/يناير الماضي تصوير دورها في مسلسل "سيف الله" والعمل بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح و​رانيا محمود ياسين​ ومحسن محي الدين، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز.

ويتناول العمل قصة الصحابي الجليل خالد بن الوليد الذي يجسد دوره عمرو يوسف.

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