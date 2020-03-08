ميرنا وليد - بيروت - نشر الفنان اللبناني راغب علامة فيديو في مناسبة اليوم العالمي للمرأة، يظهره محاطاً بمجموعة من السيدات من عائلته.
وعبر راغب في الفيديو عن دعمه لدور المرأة في المجتمع وأنه ضد التفرقة ومع المساواة.
وكتب راغب تعليقاً:"
"المرأة نصف المجتمع، نصف الأسرة. كلّ الرجل، حقوقك حقوقي، صوتك صوتي، بـ #يوم_المراه_العالمي بتمنى تتحقّق المساواة التامة بكافّة المجتمعات، دورها ضروري في التنمية العالمية. منشان هيك بقول أنه اليوم، وكل يوم هو ."
اليوم هو اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة وهو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام، انطلق في 8 مارس/آذار من عام 1909، ليتحول إلى الاحتفالية الأولى تخليدا للاحتجاجات النسوية في نيويورك، وعرف بـ"اليوم القومي للمرأة في الولايات المتحدة الأميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة محاطاً بالنساء ويدعم المرأة على طريقته المميزة .. بالفيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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