الشاعر بهاء الدين محمد يعترض على نتيجة The Voice Kids

ميرنا وليد - بيروت - الشاعر بهاء الدين محمد عن اعتراضه على نتيجة برنامج The Voice Kids التي أعلنت مساء أمس، بفوز المشترك السوري محمد إسلام رميح من فريق الفنانة اللبنانية نانسي عجرم.

وكتب بهاء الدين محمد عبر على صفحته على أحد مواقع التواصل الإجتماعي "نتيجة برنامج ذا فويس كيدز فاشلة وواضح فيها اللعب المقصود في النتيجة ولكن خداع الناس وفرض النتيجة على الناس (ضد البرنامج) وضد الفن وضد العدل".

تابع:"ومش هاتفرج عليه تاني لأن الفنان اللى جوايه لا يقبل الظلم وعيب اللي حصل، عيب يا mbc إنتي قناة مهمة والناس بتحترمك".

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