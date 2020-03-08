مغنية روسية تتعرض لموقف محرج على المسرح..بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تعرضت مغنية روسية من إقليم كراسنودار، ​أنستاسيا فيشنيوفسكايا​ لموقف محرج حيث أنها سقطت عن المسرح خلال العرض وكسرت قدمها.

وفي التفاصيل أن المغنية حين اقتربت من حافة المسرح فقدت توازنها وسقطت إلى الأوركسترا على مسافة عدة أمتار .

وأصرت الفنانة على متابعة الغناء رغم أنها قد تلقت كسر في القدم إلا أنها استمرت حتى اللحظات الأخيرة من الحفل، حسب ما نقلته قناة "360".

وانتشر فيديو الحادثة بكثافة على صفحات مواقع التواصل الإجتماعي.

نُقلت الفنانة إلى المستشفى بعد الأداء وهي قد خضعت لعملية جراحية يوم أمس السبت.

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