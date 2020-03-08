ميرنا وليد - بيروت - اليوم هو اليوم الدولي للمرأة أو اليوم العالمي للمرأة وهو احتفال عالمي يحدث في اليوم الثامن من شهر مارس / آذار من كل عام، انطلق في 8 مارس/آذار من عام 1909، ليتحول إلى الاحتفالية الأولى تخليدا للاحتجاجات النسوية في نيويورك، وعرف بـ"اليوم القومي للمرأة في الولايات المتحدة الأميركية".

وكتبت ​إليسا​ على صفحتها على أحد مواقع التواصل الإجتماعي متوجهةً للمرأة في عيدها:"كل عيد وإنتِ عم تصنعي التاريخ بنضالك تا يضل عندك القوة والقدرة عالتغيير. كل عيد وتاء التأنيث عم تغيّر التاريخ وتثبت إنو ما في أي حاجز بيمنع المرأة عن يللي بدها ياه. اليوم لإلِك وكل الإيام الجايي كمان ".

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كانت هذه تفاصيل خبر هكذا عايدت إليسا المرأة في عيدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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