ياسمين الخطيب تكشف عن خضوعها لعملية جراحية

كتب امير فتحي في الأحد 8 مارس 2020 12:59 مساءً - نشرت الإعلامية المصرية ” ياسمين الخطيب ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” صورة لها كشفت من خلالها عن خضوعها مؤخرا لعملية جراحية في قدمها اليسرى .

وكتبت في تعليقها عليها لطمأنة جمهورها عن حالتها الصحية قائلة : ” أنا مدينة بالحب لكل الأصدقاء الذين سألوا عني أثناء غيابي .. الحمد لله أنا الآن بخير .. أجريت من يومين عملية جراحية بقدمي اليسرى .. أخبروني أنها عملية بسيطة وقد كانت ” .

وتابعت : ” لكن ما عانيته من آلام بعد إنسحاب تأثير البنج يتضائل أمامه كل هم .. ربما أراد الرحمن أن يُذكرني بجميل نعمه المتجلية في جزع الأحبة وشهامة الجدعان من الأصدقاء وهم كثر ” .