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كتب امير فتحي في الأحد 8 مارس 2020 12:59 مساءً - نشر ” أفيخاي أدرعي ” المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا علق من خلاله على أغنية ” بنت الجيران ” التي صدرت مؤخرا لكلا من حسن شاكوش وعمر كمال .
فكتب في منشوره قائلا : ” بنت الجيران الأغنية المصرية التي اجتاحت المنطقة .. إبداع حسن شاكوش وعمر كمال .. إيه رأيكم بيها وسمعتوها بحفل استاد القاهرة ” .
ليرد عليه عمر كمال عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” بإعادة نشر المنشور وكتب في تعليقه عليه مهاجما إياه : ” مش عاوزينك تسمعنا ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أفيخاي أدرعي يعلق على أغنية ” بنت الجيران ” .. وعمر كمال يرد : ” مش عاوزينك تسمعنا “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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