أفيخاي أدرعي يعلق على أغنية ” بنت الجيران ” .. وعمر كمال يرد : ” مش عاوزينك تسمعنا “

كتب امير فتحي في الأحد 8 مارس 2020 12:59 مساءً - نشر ” أفيخاي أدرعي ” المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي ” فيس بوك ” منشورا علق من خلاله على أغنية ” بنت الجيران ” التي صدرت مؤخرا لكلا من حسن شاكوش وعمر كمال .

فكتب في منشوره قائلا : ” بنت الجيران الأغنية المصرية التي اجتاحت المنطقة .. إبداع حسن شاكوش وعمر كمال .. إيه رأيكم بيها وسمعتوها بحفل استاد القاهرة ” .

ليرد عليه عمر كمال عبر حسابه على موقع ” فيس بوك ” بإعادة نشر المنشور وكتب في تعليقه عليه مهاجما إياه : ” مش عاوزينك تسمعنا ” .