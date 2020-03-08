زينة تكشف أسراراً عن حياتها.. والدتها رفضت عملها بالتمثيل وما علاقة أحمد زكي بذلك؟

متابعة بتجــــــــــرد: أدلت الفنانة المصرية زينة بالعديد من التصريحات الهامة خلال ندوة صحافية أقيمت لها ضمن تكريمها في الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، ومن أبرز هذه التصريحات رفض والدتها عملها بالتمثيل، حيث قالت: “قدمت في معهد السينما واتقبلت لكن والدتي سحبت الورق من ورايا وقدمت لي في تجارة إنجليزي”.

وتحدثت زينة عن مشاركتها للنجم الراحل احمد زكي بفيلم أرض الخوف، وقالت: “كان كل اللي هاممني إني أمثل مع أحمد زكي وعلمت بالصدفة أنهم يبحثون عن فتاة للتمثيل معه ووقتها ذهبت للشركة من أجل الحصول على صورة معه وليس دور لذلك اعتبر مشاركتي بالفيلم صدفة جميلة”.

وكشفت زينة عن علاقتها بالمخرج يوسف شاهين موضحة أنه كان يشبهها بالنجمة صوفيا لورين، كما وعدها بإسناد دور لها ولكنه رحل قبل أن يتحقق هذا الحلم.

وفي نهاية الندوة أكدت زينة أنها لا يمكن ان تعمل مع شخص لا تحبه.