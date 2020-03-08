لمن قالت فيفي عبده “ابعدوا عني”؟

متابعة بتجــــــــرد: لفتت الفنانة والراقصة المصرية فيفي عبده الأنظار مرة جديدة من خلال منشوراتها عبر مواقع التوصل الاجتماعي، فأصبحت حديث الناس. وقد نشرت فيفي عبده على حسابها على انستغرام صورة جديدة لها تفاعل معها المتابعون، إذ كُتب على الصورة: “أنا لا أصلح للمعاناة.. أنا جاية ع الدنيا اتدلع”. وأرفقت فيفي عبده الصور بتعليق كتبت فيه: “الناس اللي بتكرهني جبتني ارض ارض ابعدوا عني بقى اسكوزمي عشان خاطر ربنا يالي متعرفوش ربنا”.

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