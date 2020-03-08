كارول سماحة تستذكر “المطلقة” في اليوم العالمي للمرأة

متابعة بتجـــــــــرد: في اليوم العالمي للمرأة، استذكرت النجمة اللبنانية كارول سماحة قصيدة “المطلقة” للشاعر علي المولى، التي غنّتها بصوتها منذ فترة.

ونشرت كارول صورة من كليب “المطلقة” عبر صفحاتها الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي، ووجهت في تعليقها عليها تحية محبّة وتقدير إلى النساء المطلقات، وأكدت أنها ستفتخر دائماً في مسيرتها الفني بهذا العمل فكتبت: “أنا..انا الحرة التي أبت أن تحكمها ورقة… ما زالت صالحة للحب…

فالروح فالروح عذراء يا حمقاه بمناسبة يوم المرأة العالمي أستذكر معكم قصيدة المطلقة للشاعر علي المولى، هذا العمل الذي سأفتخر به دائما في مسيرتي الفنية، هو صرخة المرأة المطلقة والمستضعفة، واقع تعيشه شريحة كبيرة من النساء في معظم المجتمعات العربية…”.

تجدر الإشارة إلى أن كارول تلقي في هذا العمل قصيدة من كلمات علي المولى تختتمها بمقطع غنائي يحمل توقيع المؤلف الموسيقي ميشال فاضل، في رسالة إجتماعية سامية ترفع بها صوت كل امرأة مطلقة، تعيش تحت أحكام مجتمعات تنبذها وتتعامل معها بنظرة دونية.