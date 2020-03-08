الأمير هاري يفتتح متحفاً لسيارات السباق في إنجلترا

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متابعة بتجـــــــــرد: افتتح الأمير هاري دوق ساسكس، وسائق سيارات فورميلا وان البريطاني الشهير لويس هاملتون متحفاً لسيارات السباق في إنجلترا، أمس، يدعى متحف “سيلفرستون إكسبيرينس”.
ويشرف الأمير على آخر الفعاليات بصفته الملكية بعد أن قرر التخلي رسمياً عن الصفة مع زوجته ميغان ماركل.
واستعرض الأمير المتحف بصحبة هاملتون صاحب الألقاب العالمية الستة في فورميلا وان.
ويعرض المتحف سيارات تاريخية وتحفاً تسرد قصة صناعة المحركات في بريطانيا بتاريخها وحاضرها، وفي مستقبلها أيضاً.
واستعرض الأمير هاري والنجم المخضرم هاملتون مهارتهما في تبديل إطارات السيارات بسرعة كما يفعل الفنيون المتمرسون في السباقات.
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