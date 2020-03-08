عيسى المرزوق يشعل أجواء القرية العالمية بـ”ثامن عجيبة”

متابعة بتجــــــــــرد: على أنغام الجيتار وموسيقى الجاز والبوب، امتع النجم الكويتي عيسى المرزوق، جمهور القرية العالمية بدبي الذين تفاعلوا مع أغنياته، وبخاصة “ثامن عجيبة”.

وتوافد زوار القرية العالمية مع حلول إجازة نهاية الأسبوع من مختلف الإمارات، للتمتع بأجواء الفرح والسعادة التي تتسم بها أجنحة القرية العالمية، الحافلة بأجندة ترفيهية لكل الفئات العمرية وبكل اللغات، فيما تجولت الفرق الاستعراضية لتنشر السعادة والفرح بين زوار القرية العالمية عبر لوحات استعراضية بهلوانية لفرقة القرية العالمية، لتتناسب مع الأجواء العائلية التي لاقت الإعجاب والتصفيق الحار من الأطفال وذويهم.

وقدمت القرية العالمية مجموعة ضخمة من الألعاب النارية التي أضاءت سماءها بألوان وأشكال حديثة صممت خصيصاً لزيادة حماسة الجمهور الذي هتف بحماس مطالباً بخروج المرزوق إلى المسرح ليستمعوا إلى أغانيه التي تغنوا بها قبل أن يصعد إلى الخشبة.

وصعد بعدها عيسى المرزوق إلى خشبة مسرح القرية مرحباً بجمهوره الذي فاق صوت تصفيقه الفرقة الموسيقية، كما تقدم بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والقرية العالمية على تنظيم الحفل الفني الذي ضم جمهوراً كبيراً، وبدأ وصلته الغنائية بأغنية “ثامن عجيبة” بمرافقة فرقته الموسيقية مع الطبول والكورال الذي تغنى معه وبمصاحبة أصوات الجمهور.

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وعبر حفله الذي أستمر على مدى ساعة، تغنى المرزوق بأروع أعماله الغنائية التي لاقت شعبية ومحبة من جمهور فئة الشباب فقدم: “قنابل، آخر حبة، تدرين، من حلاتي، أبيك وما أبيهم، مال كف، فوبيا، يمين يسار، ما أنساك”.

ونزولاً عند رغبة الجمهور أعاد المرزوق غناء “ثامن عجيبة” على أيقاع الطبول وصوت تصفيق الجمهور الذين تغنوا معه بكلمات الأغنية. كما تبادل الحديث مع جمهوره مشاغباً إياهم وملبياً طلباتهم من الأغاني التي أشعلت حماسهم.

عيسى المرزوق شارك الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصور من الحفل وأرفقها بتعليق جاء فيه: “اولاً الشكر لله سبحانه وثانياً حاب أشكر الجماهير الوفيه الى كل مره ما تقصر بمحبتها وفرحتها فيني رغم الظروف والوضع الحالي وسامحوني يا اهل الأمارات على القصور ولكن جد أحبكم وهذة الكلمات قليله بحقكم يا قلب عيسى المرزوق ونشكر شركة روتانا الى دايم تدعمنا والقرية العالمية”.