سيلين ديون تأمر سائقها بالتوقف.. والسبب ما فعلته هذه المعجبة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - في الأيام القليلة الماضية، انتشر فيديو للمُغنّية العالمية من أصولٍ كندية "سيلين ديون" بينما كانت تُغادر فُندق "فور سيزون" بولاية نيويورك الأمريكية، عندما استوقفتها مُعجبة أجبرتها أن توقف سيارتها.

وكانت سيلين ترتدي إطلالة عصرية للغاية، تألّفت من معطف فاخر لونه أبيض مُطبّع بالزّهور بتوقيع المُصمم ريتشارد كوين، وتغطّي عينيها بعدساتٍ القطة الضخمة عندما أرادت إحدى المُعجبات مُشاركتها بموهبتها.

وقفت الفتاة البالغة من العُمر 22 عامًا، وبدأت بأداء أغنية I Surrender التي أطلقتها سيلين في عام 2002، حيث غنّتها بأسلوبٍ مُحترف كشف عن امتلاكها صوتًا استثنائيًا.

وعلى الرّغم من موهبتها، إلّا أنّ ردة فعل سيلين كانت غريبة وعرّضتها للسخرية من قبل المُغرّدين عبر موقع تويتر، ففي بداية الأمر ظهرت بوجهٍ خالٍ من التعابير، وفي نهاية الفيديو حيّت الفتاة بالابتسامة لها ومُصافحتها على طريقة الـ fist bump أي ضرب القبضة.

لم يكن هذا الفيديو الوحيد لسيلين الذي تمّ تداوله بكثافة في الفترة الماضية، فبعد أن أصبحت حديث المجلّات العالمية والسوشال ميديا بسبب ردّة فعلها الباردة للفتاة الموهوبة، حازت ديون على اهتمام الجماهير مرّةً أخرى عندما تبخترت على الرّصيف أمام المُعجبين وعدسات المُصوّرين.

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كانت نجمة أغنية تايتانيك ترتدي إطلالة عصرية تألّفت من فُستان كاب منقوش من قماش التارتان وصل طوله لأعلى الفخذ، وانتعلت بوط أسوط عالي، ووضعت على رأسها قُبّعة الدوقات بطريقةٍ مائلة، علمًا بأنّها تتواجد في مدينة نيويورك لأجل إحياء الحفلات ضمن جولتها العالمية Courage World Tour.

وفي يوم أمس السّبت، وصلت المُغنّية الكندية ولاية نيوجيرسي استكمالًا لعروضها الغنائية، وتمكّنت عدسات الباباراتزي من التقاط صورها بينما كانت تسير في شوارع المدينة وترتدي أزياءً "ستايلش" للغاية.

ارتدت سيلين بدلة مُكّونة من 4 قطع بلون وردي النيون، تألّفت من قميص وبنطلون وفوقهما تنورة وبليزر، في حين اعتمدت تسريحة شعر المُنسدل المُستقيم، وحمت عينيها من أشعة الشمس بزوجٍ من العدسات الداكنة ذات الإطار الفضي، كما حملت حقيبة مُطابقة، وانتعلت بوط أسود برقبة عالية ومقدمة مدببة.