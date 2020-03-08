شكرا لقرائتكم صدمة جديدة لشاكوش وكمال بعد "بنت الجيران" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - لم تمض سوى 24 ساعة على طرح أغنية "عود البطل" لحسن شاكوش وعمر كمال عبر "يوتيوب" حتى حذف الموقع الأغنية بعد أن تجاوزت مشاهداتها 6 ملايين.

الحذف مثل صدمة كبرى للثنائي، خاصة أنهما مرا بأزمة كبرى لم تنته بعد، بسبب أغنية "بنت الجيران" التي تسببت في إعلان نقابة الموسيقيين بمصر عن حظر التعامل مع مطربي المهرجانات.

كما فقد شاكوش عضويته بالنقابة التي أكدت على مراجعتها لكافة التصاريح الممنوحة من قبلها، لمن يقوم بتأدية هذا النوع من الغناء الذي يفسد الذوق العام ولا يراعي قيم المجتمع.

جمهور الثنائي حاول فهم الأسباب التي تم حذف الأغنية بناء عليها، وهل للأزمة الخاصة بأغنية "بنت الجيران" دور في ذلك؟ وهو الأمر الذي ذكره عمر كمال المشارك في تقديم الأغنية.

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وكتب كمال عبر صفحته الرسمية على موقع "فيسبوك": "نفس اللي حصل في بنت الجيران، بيحصل تاني في عود البطل.. الأغنية توقفت بعد 7 ملايين مشاهدة في يوم واحد".

وتابع المطرب الذي تعاون من قبل مع نقيب الموسيقيين هاني شاكر وقدم له لحنا غنائيا: "حصل كده في بنت الجيران وبقت 170 مليون.. متفتكرشي انك لما تحاول توقف عمر كمال وشاكوش هتاخد رزقهم أو شهرتهم يعني.. أو غيابهم هيديك فرصة للظهور.. عاوز تنجح اشتغل واتعب وفكر مش تأذي الناس".

وطمأن كمال محبيه بأن الأغنية ستعود بعد وقت قصير، وسيعود الثنائي، هو وشاكوش، أقوى وأنجح، دون أن يكشف تفاصيل حول عودة الأغنية.

ورغم أن رسالة كمال توحي بأن هناك من يقف وراء حذف الأغنية لاضطهاده هو وشاكوش، إلا أن "يوتيوب" حذف الأغنية بسبب حقوق الملكية.

وبالفعل كان مهرجان آخر يحمل اسم "خطفتني"، تم إطلاقه في شهر فبراير الماضي، يحمل نفس الألحان الخاصة بالأغنية الجديدة لشاكوش وكمال، وهو ما كان سببا في حذف الأغنية الجديدة بسبب سرقة اللحن.