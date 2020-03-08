محمد إسلام رميح من سورية يفوز بلقب "ذا فويس كيدز" للموسم الثالث

فاز السوري محمد إسلام رميح بجائزة أحلى صوت في الموسم الثالث لبرنامج "ذا فويس كيدز" المخصص للأطفال من سن 7 أعوام إلى 14 عامًا والذي تبثه شبكة قنوات "إم. بي. سي" التلفزيونية، وانتهت المنافسة التي دامت حوالي ثلاثة أشهر بين ٤٥ موهبة شابة عربية، بتتويجه رميح بلقب أحلى صوت، وحصل على أغنية خاصة به من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز".

تنافس على لقب the voice kids في موسمه الثالث، كل من محمد ابراهيم من لبنان، آمنة دمق من تونس، يوسف حسن من مصر، ومحمد إسلام رميح من سورية، ياسمين أسامة من مصر، ومحمد واكضيض من المغرب.

البداية كانت مع فريق محمد حماقي، من خلال محمد واكضيض الذي قدم أغنية "كامل الأوصاف" لعبد الحليم حافظ، وغنت "أنا في انتظارك" لأم كلثوم، ثم قدما سويا بمصاحبة محمد حماقي أغنية "اعمل إيه"، وفي التصفية المبدئية حصلت ياسمين أسامة علي أعلى نسبة تصويت ضمن فريق حماقي.

أقرأ أيضاً :

وانتقلت المنافسة إلى فريق نانسي عجرم، وقدم محمد إسلام رميح أغنية "ألف ليلة وليلة" لكوكب الشرق أم كلثوم، أما محمد حسن فغنى "عيون بهية" محمد العزبي، وقدما سويا بمصاحبة نانسي عجرم "قلبي يا قلبي"، وفي التصفية الأولية بفريق نانسي عجرم حصل محمد إسلام رميح على أعلى نسبة تصويت.

Advertisements

وآخر منافسة كانت مع فريق عاصي الحلاني، وقدمت آمنة دمق أغنية "أنا بعشقك" لميادة الحناوي، وغنى محمد إبراهيم "الوداع" لوردة، وقدما سويا مع عاصي أغنية "اضحكي"، وفاز بالتصفيات الأولية بفريق عاصي الحلاني محمد إبراهيم.

وفي الأداء الثاني خلال الحلقة أدت ياسمين أسامة أغنية "سامحتك كتير" لأصالة، أما محمد إسلام قم "يا عسل" لصابر الرباعي، وأدى محمد إبراهيم أغنية "ممنونك أنا" لملحم زين.

قد يهمك أيضا:

"MBC" تعلق على حذف فيديو هايدي محمد متسابقة “the voice kids”

انتقادات لازعة لبرنامج "ذا فويس كيدز" بعد حذف أغنية هايدي محمد من "يوتيوب"