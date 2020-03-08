تطورات جديدة في قضية فيلا نانسي عجرم وتعفن جثة القتيل

ما زالت قضية قتيل فيلا نانسي عجرم، تشهد تطورات خطيرة من الحين للآخر، ومن المقرر أن يوم 10 من شهر مارس ثاني موعد لاستكمال التحقيق في القضية.كشفت الدكتورة رهاب بيطار، محامية أسرة قتيل فيلا نانسي عجرم "محمد حسن الموسى"، في فيديو مباشر نشرته عبر حسابها بموقع "يوتيوب"، أن جثة القتيل في حالة تعفن كبيرة، معبرة عن استيائها الشديد لهذا الأمر والاستهتار من قبل المسئولين.وكتبت رهاب بيطار، عبر حسابها بموقع "فيسبوك" أن "تشريح الجثة سيأخذ بعض الوقت لوجود شك بكل النتائج السابقة.

وقالت بيطار، في فيديو آخر إنها تفاجأت بخروج فادي الهاشم، زوج نانسي عجرم، على الرغم من أنه ممنوع من السفر ضمن إجراءات القضية، مشيرة إلى أن زوجة الشاب السوري، قد تم منعها من الخروج خارج لبنان أثناء مرافقتها لجثمان زوجها إلى سوريا.وكانت محامية القتيل قد نشرت، مقطع فيديو عبر حسابها الخاص بموقع "فيسبوك"، ظهرت لحظة وصول جثمان القتيل إلى العاصمة السورية دمشق بعد تشريحه مرتين في لبنان وظهرت في أم القتيل محمد حسن الموسى وهي تبكي ومنهارة.

ووجهت المحامية رسالة لجمهورها، قائلة إنها كمواطنة عربية لا تسمح لأي شخص أن يرخص من دم شخص آخر مهما كانت نفوذه ومشاهيره وأمواله لطمث الحقيقة ونصرة الباطل على الحق.كما نشرت رسالة عبر حسابها كتبت فيها "الترغيب والترهيب أسلوبان لن يزيدانني إلا إصرار وعزيمة وثباتا وقوة!"، وهي التي أثارت عدد من التساؤلات حول تعرضها للتهديد من قبل عائلة نانسي عجرم وزوجها

وكشف التقرير الثاني في القضية عن تطورات جديد لم يذكرها التحقيق الأول والتي من الممكن أن تغير مسار القضية لصالح أسرة القتيل محمد حسن الموسى، حيث وضحت نتائج التقرير وجود وجود عدد من الرصاصات، حيث تم إخراج 5 رصاصات من جسد القتيل لم يتم ذكرها سابقا، إضافة إلى "طلقة سادسة" في الرأس.وكشف طبيب سوري شارك في تشريح جثمان الشاب السوري محمد حسن الموسى الجديد، أنه تم العثور على بقع زرقاء في جسده تؤكد أنه ظل ملقيًا على بطنه لفترة تجاوزت الساعتين، بينما الصور وقت الحادث أظهرت الجثمان ملقيًا على جانبه.

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