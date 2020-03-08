ساندي تنتقد موقف هنا الزاهد لعدم تهنئتها بألبومها الجديد

انتقدت المطربة ساندي عدد من زملائها بسبب عدم تهنئتها بألبومها الجديد، ومن بين من انتقدتهم كانت الفنانة هنا الزاهد.‏

صرحت ساندي في حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامجها "الجمعة في مصر" على قناة "mbc مصر" إنها دعمت عدد ‏من الزملاء ووقفت بجانبهم إلا أنها لم تتلق من أحد تهنئة، وانتقدت هنا الزاهد التي قالت إنها اكتشفتها وأدخلتها إلى مجال التمثيل ‏متنبئة لها بمستقبل جيد لأنها تشبه الفنانة رغدة.‏

تابعت ساندي أن هنا الزاهد في المقابل تبرأت من فيلمها الأول الذي شاركت في البطولة مع ساندي وهو فيلم "خطة جيمي" بسبب أن ‏شكلها فيه لا يعجبها، إلا أن ساندي ترى أن شكل هنا دائما جميل مشيرة إلى أنهما كانتا تتحدثان حتى وقت قريب من صدور الألبوم ‏ولكنها لم تفكر أن تهنئها. ‏

يشار إلى أن هنا الزاهد تنشغل حاليًا في تصوير فيلمها الجديد "الغسالة".‏

‎"‎الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة ومن تأليف عادل صليب، ‏وإخراج ‏عصام عبد الحميد، مدير تصوير جاد بيروتي، وإنتاج نيو سينشري وسينرجي فيلم وأفلام مصر العالمية‎.‎

من ناحية أخرى، طرحت ساندي مؤخرا أحدث ألبوماتها الغنائية، والذي يحمل اسم "اتنين في واحدة"، ويضم 8 أغنيات هي‎:‎

‎"‎زي التمثال" كلمات وألحان ساندي وتوزيع هاني يعقوب‎.‎

‎"‎اتنين في واحدة" كلمات أحمد المالكي وألحان محمد خلف وتوزيع هاني ربيع‎.‎

‎"‎خشبة المسرح" كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب‎.‎

‎"‎بطولة في رواية" كلمات أسامة محرز وألحان علاء الراوي وتوزيع هاني ربيع‎.‎

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‎"‎ريموت حياتك" كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب‎.‎

‎"‎كيس أسود" كلمات محمد أبو القاسم وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع أحمد عبد السلام‎.‎

‎"‎طبع الشتا" كلمات سلمى رشيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع كريم عبد الوهاب‎.‎

‎"‎كان عادي" كلمات جمال الخولي وألحان شريف إسماعيل وتوزيع هاني ربيع‎.‎

ألبوم "اتنين في واحدة" من إنتاج شركة‎ Pause Production ‎المملوكة للمنتج ميدو منيب، فيما تتولى شركة‎ Arpu plus ‎تسويق ‏الألبوم إلكترونيا‎.‎

فيلم "خطة جيمي" من بطولة ساندي، إسلام جمال، هنا الزاهد، هناء الشوربجي، لطفي لبيب، حسام داغر، من تأليف إيهاب ناصر، ‏إخراج تامر بسيوني.‏

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