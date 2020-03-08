ساندي تنتقد موقف هنا الزاهد لعدم تهنئتها بألبومها الجديد

انتقدت المطربة ساندي عدد من زملائها بسبب عدم تهنئتها بألبومها الجديد، ومن بين من انتقدتهم كانت الفنانة هنا الزاهد.
صرحت ساندي في حوارها مع الإعلامية ياسمين سعيد في برنامجها "الجمعة في مصر" على قناة "mbc مصر" إنها دعمت عدد من الزملاء ووقفت بجانبهم إلا أنها لم تتلق من أحد تهنئة، وانتقدت هنا الزاهد التي قالت إنها اكتشفتها وأدخلتها إلى مجال التمثيل متنبئة لها بمستقبل جيد لأنها تشبه الفنانة رغدة.
تابعت ساندي أن هنا الزاهد في المقابل تبرأت من فيلمها الأول الذي شاركت في البطولة مع ساندي وهو فيلم "خطة جيمي" بسبب أن شكلها فيه لا يعجبها، إلا أن ساندي ترى أن شكل هنا دائما جميل مشيرة إلى أنهما كانتا تتحدثان حتى وقت قريب من صدور الألبوم ولكنها لم تفكر أن تهنئها.
يشار إلى أن هنا الزاهد تنشغل حاليًا في تصوير فيلمها الجديد "الغسالة".
"الغسالة" بطولة أحمد حاتم وهنا الزاهد ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة ومن تأليف عادل صليب، وإخراج عصام عبد الحميد، مدير تصوير جاد بيروتي، وإنتاج نيو سينشري وسينرجي فيلم وأفلام مصر العالمية.
من ناحية أخرى، طرحت ساندي مؤخرا أحدث ألبوماتها الغنائية، والذي يحمل اسم "اتنين في واحدة"، ويضم 8 أغنيات هي:
"زي التمثال" كلمات وألحان ساندي وتوزيع هاني يعقوب.
"اتنين في واحدة" كلمات أحمد المالكي وألحان محمد خلف وتوزيع هاني ربيع.
"خشبة المسرح" كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب.
"بطولة في رواية" كلمات أسامة محرز وألحان علاء الراوي وتوزيع هاني ربيع.
"ريموت حياتك" كلمات أسامة محرز وألحان محمد يحيى وتوزيع كريم عبد الوهاب.
"كيس أسود" كلمات محمد أبو القاسم وألحان أحمد البرازيلي وتوزيع أحمد عبد السلام.
"طبع الشتا" كلمات سلمى رشيد وألحان هيثم نبيل وتوزيع كريم عبد الوهاب.
"كان عادي" كلمات جمال الخولي وألحان شريف إسماعيل وتوزيع هاني ربيع.
ألبوم "اتنين في واحدة" من إنتاج شركة Pause Production المملوكة للمنتج ميدو منيب، فيما تتولى شركة Arpu plus تسويق الألبوم إلكترونيا.
فيلم "خطة جيمي" من بطولة ساندي، إسلام جمال، هنا الزاهد، هناء الشوربجي، لطفي لبيب، حسام داغر، من تأليف إيهاب ناصر، إخراج تامر بسيوني.
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