ساندي تؤكد أن الإعلام استغل قصة اعتزالي

تحدثت الفنانة المصرية ساندي، عن قصة اعتزالها الفن، والمنشور الذي تم نشره عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك” حول هذا الأمر.

ساندي، قالت خلال لقائها في برنامج “الجمعة في مصر”، والمذاع عبر فضائية mbc مصر: “الناس كلها وقفت عند هذا المنشور رغم أنها لم تقم بنشره ولكنه زوجها السابق هو من نشره رغم انكاره وتقبلها للفكرة”.

وأضافت: “الناس اعقدت أنني أعمل دعاية لألبومي love حتى بعض أصدقائي اعتقدوا ذلك، ورغم أني خرجت وكشفت تفاصيل الأزمة وتحدثت في أمور شخصية حتى يتضح لهم الأمر ولكن دون جدوى”.

وتابعت: “هذا الموضوع ضرني جدًا إعلاميًا والـ cnn تناولت القصة دون ذكر اسمي، كما أن الإعلام استغل قصتي لأن الموضوع كان تريند، وحين عودتي لم يتحدث أحد عن ذلك”.

وأكدت أن سبب فشل زيجاتها هو لأنها سليمة النية ولا تختار بقلبها، مشيرة إلى أن زيجاتها تسببت في تعطلها مهنيًا وعرفت بسببها معنى كلمة رجل، وأن يكون سند لها ويحميها.

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كما علقت على انتشار أغاني المهرجانات خلال الفترة الأخيرة مؤكدة أن هذا يدل على تدهور في الثقافة العامة.

وأضافت: “لا أعيب في الذوق العام ولكن استغرب جدًا عندما أجد شخصًا يستمع للأغنية والكلمات التي تقال في المهرجانات وهو يقود سيارة فارهة ويتفاعل مع كلماتها جدًا”.

وتابعت: “لست ضد اللون وهناك أغاني تعجبني وتشدني وأخرهم أغنية “عود البطل”، لأنها غير مسروقة مثل أغنية “بنت الجيران”، حيث أنها مسروقة من لحن أغنية الفنان محمد حماقي “حاجة مستخبية”.

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