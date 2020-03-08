عمرو عبدالجليل يعلن أنه لا يجيد التعامل مع السوشيال ميديا

أكد الفنان عمرو عبد الجليل، أنه لا يجيد التعامل مع السوشيال ميديا، وأنه ليس لديه أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال خلال ندوة تكريمه على هامش فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية: "مواقع التواصل ليست من هواياتي، ويوجد أحد الأشخاص دشن صفحة باسمي وجمع عدد كبير من المتابعين وبعدها باع الصفحة وكسب من ورائها ولم يعطني أي أموال، والآن يقوم بالنصب على الناس على الإنستجرام".

الجدير بالذكر أن مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية تقام فعالياته في الفترة من 6 إلى 12 مارس الجاري، ويقام بدعم من وزارات الثقافة، السياحة والآثار، الشباب والرياضة والخارجية، والبنك الأهلي المصري وبالتعاون مع محافظة الأقصر ونقابة المهن السينمائية.

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