سلاف فواخرجي تكشف عن مفارقة غريبة حدثت لها يوم رحيل هيثم أحمد زكي

قالت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، إنها شاركت مع الفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في فيلم “حليم”، وكان خبر وفاته مؤلمًا كثيرًا لها.

وأضافت خلال لقائها في برنامج “أسرار النجوم”، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر “نجوم إف إم”، أنها بالصدفة البحتة كانت قد نشرت على حسابها بموقع “إنستجرام”، مشهد لها معه، وفوجئت بعده بخبر وفاته وكان مفجعًا لها.

وتابعت: “كلنا كنا واقفين بجانبه في العمل والأستاذ شريف عرفة كان مسانده بشدة وهو كان سعيدا لشعوره إنه كان بيلاقي نفسه، وجمعتنا لحظات كثيرة به و علاقاتنا كانت رائعة، وبالطبع اللوكيشن كان فيه توتر بسبب الحالة الصحية لوالده أحمد زكي ولكن أيضا كان فيه لوكيشن رائع وطلع في النهاية من أهم الأفلام حاليا”.

يذكر أن الفنان هيثم أحمد زكي، كان قد رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر، عن عمر يناهز الـ 37 عامًا بعد تعرضة لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعثر عليه ميتًا في حمام منزله بعد أن قامت خطيبته بإبلاغ الشرطة لاقتحام المنزل بسبب عدم رده على اتصالاتها المتكررة.

وتم دفن الفنان الراحل إلى جوار قبر والده الفنان أحمد زكي، على طريق الواحات وشارك في تشييع جثمانه عدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

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كما أقيم العزاء الخاص بحضور شقيقه من والدته الفنانة هالة فؤاد، رامي عز الدين بركات، والذي عرف بوفاته وقت تشييع الجثمان ولم يستطع الحضور بسبب تواجده في الخارج.

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