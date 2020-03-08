"كوكب الشرق" تتألق في دار الأوبرا المصرية

تألقت كوكب الشرق أم كلثوم على مسرح دار الأوبرا المصرية الليلة قبل الماضية بفضل تقنية «الهولوغرام» التي جمعت سيدة الغناء العربي مع جمهورها.وفي مشهد مشابه للماضي، أطلت كوكب الشرق على الجمهور، وهي ترتدي فستاناً زاهياً بنفسجي اللون يحمل في وسطه حُلية لامعة، وتمسك بمنديلها الشهير في يدها.وحرص الجمهور من الرجال والنساء والشباب على ارتداء ملابس السهرة الرسمية، وكأنها أمسية غنائية حقيقية تدور أحداثها في الماضي، وربما كان الفارق الوحيد هو أن العرض استمر لمدة 15 دقيقة فقط، بينما كانت حفلاتها تستغرق وقتاً أطول من ذلك.

وغنت كوكب الشرق خلال الحفل مقطعاً من إحدى أغنياتها الشهيرة «حيّرت قلبي معاك»، التي كتب كلماتها الشاعر المصري أحمد رامي ولحنها رياض السنباطي، لتنجح خلال تلك الفترة البسيطة في إعادة ربط الجمهور المصري بالفن الأصيل في مواجهة موجات الابتذال التي تحاول فرض نفسها على الأذن من خلال ما بات يعرف بـ«مطربي المهرجانات».واختارت دار الأوبرا المصرية البداية بـأم كلثوم لكن رئيسها مجدي صابر قال في تصريحات صحافية إنهم سيستخدمون التقنية ذاتها لإقامة حفلات لعمالقة الطرب من أمثال محمد عبد الوهاب وعبد الحليم حافظ، موضحاً أن اختيار أم كلثوم لأنها إحدى أهم أيقونات الطرب في العالم العربي ولا تزال تعيش في وجدان الشعب المصري والعربي.

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