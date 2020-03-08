سوزان نجم الدين تتهم فنانتين بتأجيج السوشيال ميديا ضدها

ردت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، على الانتقادات التي تعرضت لها بسبب قيامها بخلع حذائها أثناء جلوسها في الصفوف الاولى لمهرجان الفجيرة.

سوزان نجم الدين، قالت خلال لقائها في برنامج “ET بالعربي”: “السوشيال ميديا أصبحت مصيبة تريد أن تتابعها ولكنها تأخذ كل الوقت”.

وأضافت: “أنا إنسانة طبيعة لأن نحن بشر مثلي مثل أي سيدة أخرى تتعب وتسقط وتخلع حذائها وأنا صحيح في الصف الأول ولكن كنت بعيدة عن الكاميرات وتساءلت كيف تم تصويرها؟”.

وعن الانتقادات التي تعرضت لها أكدت أن بعض اللقطات استفزتها فوجهت رسالة للمسئين وقامت بخلع حذائها خلال لقاء أخر متعمدة وأمسكته لتبرهن أن الأمر عاديًا.

وأوضحت أن هناك فنانتين “مطربة وممثلة” خلف الهجوم الذي تعرضت له، والباقي أتباع لهما عبر مواقع التواصل.

كما علقت على رقصها على مهرجان “بنت الجيران”، قائلة: “أنا بحب الأغاني الشعبية وتحديدًا المصرية كلماتها حلوة ولذيذة واللحن حلو فيوجد أكثر من أغنية أحبها وأرددهها وأرقص عليها”.

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وكان قد أحيا النجوم أحلام ومحمد عبده وحسين الجسمي، حفل افتتاح مهرجان الفجيرة الدولي للفنون، في دورته الثالثة، والذي أقيم على مسرح الكورنيش الرئيسي، تحت رعاية الشيخ حمد بن محمد الشرقي، حاكم إمارة الفجيرة.

النجوم الثلاثة قدموا أوبريت الافتتاح “الفجيرة تجمعنا” وحمل عنوان “من التراب إلى السحاب”، متضمنا مجموعة من القصائد الوطنية قام بتأليفها محمد عبد الله سعيد الحمودي.

وتناول الأوبريت تجسيد 3 مراحل زمنية متعاقبة مرت على دولة الإمارات، بدأت منذ النشأة الأولى وكانت تعتمد فيها على صيد الأسماك وجمع اللؤلؤ وبعض الأنشطة الزراعية، ثم مرحلة تطور الاقتصاد والتجارة والإعمار، ختاما بدخول الإمارات نادي الفضاء العالمي.

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