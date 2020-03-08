شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد عادل ادهم..اعرف سر عدم وضعه أى صور له بمنزله وسبب كراهيته للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتزامن اليوم الأحد مع ذكرى ميلاد الفنان الراحل عادل أدهم الذي حفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ السينما المصرية بفضل الأدوار الذي لعبها عبر مسيرته الفنية حيث اشتهر بلعب كافة الألوان في عالم التمثيل إلا أن أدوار الشر تحديداً كان لها طابع خاص معه بسبب إيفيهاته التي طالما أعجب بها المشاهدون مما جعلها تظل محفورة في الأذهان إلي الآن.

عادل أدهم الذى رحل عن عالمنا قبل حوالي ربع قرن وتحديداً منذ 24 سنة في عام 1996 نتعرض في ذكري ميلاده إلى قصته مع المسرح وسبب كرهه له، حيث سبق وتطرق إلي هذا الأمر أثناء حواره مع الإعلامي مفيد فوزي بأحد الحوارات مثلما يظهر في الفيديو التالي الذي كشف فيه جوانب جديدة عن حياته.

عادل أدهم أكد خلال الحوار رداً علي سؤال مفيد فوزي حول إمكانية عمله في المسرح وتحديداً مع الأستاذ مفيد فوزي بجملة قاطعة قال فيها : "خدت علقة واحدة زمان مع المسرح ومش هكررها تاني"، وأرجع ذلك إلي أنه يمل من التكرار وبالتالي لا يحب أن يكرر ما يقوم به يومياً ثم أكد علي أن هذا الأمر يرجع لطبيعته الخاصة التي تعشق التغيير وبالتالي يحب في عالم السينما أنه يتغير خلاله ويكشف فيه جوانب جديدة مع كل دور عكس المسرح الذي يستلزم منه القيام بنفس الدور يومياً.

ثم أكد عادل ادهم بنفس الحوار علي أنه لا يضع صور له في منزله بسبب طبيعته، فلا يحب أن يري نفسه في صورة واحدة، وإنما يفضل في كل فترة أن يغير مظهره بحلاقة الشنب أو تغيير قصة الشعر وما إلي ذلك من أمور حتي لا يبقي محصوراً في شكل واحد.

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