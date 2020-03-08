شكرا لقرائتكم خبر عن عيد ميلاد عبد الرحمن أبو زهرة.. خطب زوجته بخاتم وطلب منها اعتزال التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم الأحد, الفنان عبد الرحمن أبو زهرة بعيد ميلاده، الذى يعد من أهم نجوم جيله، وهو ما تبين من خلال أدائه المتميز والمتألق في أدواره الذى يتقن اختيارها، وهو الفنان الذى يعتبره الفنانين مثال للأب الذى يحتذى به، فهو الشخص المثالي على المستوى الانسانى والفنى، وهو ما لمسه جمهوره من خلال الأدوار الذى يقدمها وبمجرد ظهوره في مكان عام يرسم البسمة على كل الحاضرين.

عاش عبد الرحمن أبو زهرة قصة حب طويلة مع زوجته الكاتبة سلوى الرافعى، وهو ما تبين خلال لقاءات في القنوات الفضائية فكان دائما يتحدث عنها وعن علاقة الحب والمودة التي ربطته بشريكة حياته، والذى كان يعتبرها الأم والزوجة والحبيبة والصديقة والابنة المدللة له.

Advertisements

وفى احدى اللقاءات التلفزيونية كشف أن قصة حبه لها قائلا، بالنسبة لحياتى الزوجية، حينما كنت فى أحد الأعمال الإذاعية، وفى الكواليس "شفت آنسة خفق لها قلبى".. ورغم أنها قدمت دور "أمى" فى المسلسل الذى كنا نعمل به.. إلا أنها أصغر منى بكتير.. وهى السيدة سلوى أحمد الرافعى.. وأنا من النوع اللى لما اشوف واحدة حلوة وتعجبنى مايبنش على وشى.. ولحد دلوقتى.. بفضل ماسك نفسى.. ونزلنا بعد ما خلصنا من الاذاعة لحد وسط البلد ولكنى صدمت وفوجئت من طريقة تعاملها معى حيث تركتنى وغادرت.. ورغم كل ذلك واختصار لما حدث بعد ذلك فقد تزوجنا بعد 20 يوم فقط .. وماكنش فى زى دلوقتى خطوبة بالـ 3 سنين.. الشقة كانت موجودة وخطبتها بخاتم فقط".

وكشف أن غيرته عليها كانت السبب في أن يبعدها عن التمثيل وأن يقنعها بالتركيز على الكتابة وتأليف الأعمال الفنية، قائلا، ذهبت إلى المسرح في ذات مرة وشاهدت الفنان عادل خيرى في مشهد ممسكًا كتفها فشعرت أن جالى اللوز، فتحدثت معها وقلت لها بأن ليس بإمكانى أن أرى رجلا آخر يضع يده عليكى، وطلبت منها الابتعاد عن التمثيل تماما والتركيز في الكتابة التي بالفعل تألقت فيها من خلال العديد من الأعمال منها، مسلسل "يا رجال العالم اتحدوا" ،"طيور النورس"، "رصاصة في العقل" وغيرها.