شكرا لقرائتكم خبر عن رامى إمام عن ظهور كورونا بمصر: " مش هيأثر فينا أي حاجة بالصلاة على النبي".. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق المخرج رامي إمام، على ظهور فيروس كورونا في مصر وإصابة 12 مواطنا بالعدوى على باخرة نيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر، من خلال فيديو قصير على حالته الخاصة بموقع "انستجرام"، اليوم الأحد، قائلا: "والله يا جماعة مش عارف أقول ايه بس الحمد لله على كل حال.. واحنا مش هيأثر فينا أي حاجة كده بالصلاة على النبي، وده احساسي الشخصي أننا مش هيأثر فينا حاجة وخلوها على الله".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة والسكان، أن الفرق الوقائية تم إنزالها على متن الباخرة المكتشف عليها 12 شخصا حاملين لفيروس كورونا، الذين أصيبوا بالعدوى من سائحة تايوانية، لأخذ عينات عشوائية من طاقم الباخرة برغم عدم ظهور أعراض.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن جميع النتائج جاءت سلبية لجميع من كان على متن الباخرة ماعدا الـ 12 حالة المكتشف حملهم الفيروس.

Advertisements

وتابعت وزارة الصحة والسكان: سيتم أخذ مسحات من جميع المتواجدين على متن الباخرة، وسيخضعون جميعهم للتحليل والحجر حتى تمام التأكد من سلامتهم.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: المسحات والعينات التي يتم سحبها تشمل مصريين وأجانب، وتابعت: سيتم نقل كل الحالات المؤكد إصابتها إلى مستشفى النجيلة للعزل.

وكان بيان وزارة الصحة والسكان، ومنظمة الصحة العالمية، كشف أن سائحة تايوانية من أصل أمريكى، هي السبب وراء نقل فيروس كورونا لـ 12 مصريًا من العاملين على متن باخرة نيلية قادمة من أسوان إلى الأقصر.

وأوضح البيان أنه كان على متن الباخرة سائحة تايوانية من أصل أمريكي وفور عودتها إلى بلادها، وردت معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية، باكتشاف إصابتها بفيروس الكورونا، وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوي للحالات التي تم اكتشافها ( index case)، مشيرًا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة والسكان وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.