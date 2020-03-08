شكرا لقرائتكم خبر عن ماجدة الرومى فى اليوم المرأة العالمى:" ضعوا قوانين تحمى النساء من كل عنف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة ماجدة الرومي، وضع قوانين تحمى المرأة نفسيا و جسديا من كل عنف و ذل في عيدها، وكتبت تغريده عبر حسابها على تويتر، قائلة:" أعتقوا المرأة وأطفالها من بؤر الفقر والجهل، لقيام دول أقل إجراماً وحروباً ثقفوا المرأة وعلّموها وشرّعوا لها أبواب العلم ضعوا قوانين تحمي المرأة نفسياً وجسدياً من كلّ عنف وذلّ، لتقطفوا من سكينة قلبها أجيالاً على صورتها مؤهلة لتغيير واعد بكلّ ميادين الحياة يوم المرأة العالمى".



ماجدة الرومى

وكانت آخر زيارة للنجمة ماجدة الرومى إلى مصر، في مارس الماضى، حينما أحيت حفلا فنيا في الأقصر، وتم تخصيص عائدات الحفل بالكامل لخدمة المرضى الفقراء والمعدمين ومستشفيات راعى مصر المتنقلة، وكذلك بناء منازل الفقراء في أفقر قرى الصعيد وعشوائيا القاهرة.

من ألبومات ماجدة الرومى، غزل 2012، واعتزلت الغرام 2006، وارحمنى يا الله 2004، وقيثارة السماء 2003 وأحبك وبعد عام 1998، ورسائل عام 1996، وابحث عنى 1994 وكلمات 1991.

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ماجدة الرومى شاركت في فيلم سينمائى واحد وهم "عودة الابن الضال" للمخرج الراحل يوسف شاهين، وشارك في بطولة الفيلم كل من شكرى سرحان وهشام سليم وهدى سلطان ومحمود المليجى وسهير المرشدى وأحمد محرز وتأليف صلاح جاهين ، وهو من إنتاج عام 1976.

الفيلم يمثل لحرب 1967 على أنها ناتجة عن استغلال رجال الرئيس ومن حوله لأحلامه مما جعلها تنتهي بالهزيمة. كما وضح الفيلم في النهاية أن على الشباب نسيان ما حدث والاستمرار في الحلم وتحقيق هذه الأحلام داخل بلادهم.

ويحتفل العالم بيوم المرأة العالمى في 8 مارس وارتبط احتفال للمرأة باسم الناشطة السياسية الألمانية كلارا زيتكين، ويعرف هذا اليوم جيدا الكثير حول دول العالم ولكن يجهل الكثير أيضا صاحب الفكرة والمناضل من أجلها، هي الألمانية كلارا زيتكين أول مناضلة نسائية تستغل حضورها فى مؤتمر دولي للمرأة العاملة فى الدنمارك عام 1910 لتطالب بتخليد مناسبة يوم عالمى للمرأة.