شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا محمود ياسين تستعد ذكرياتها مع والدها بصورة: "الله يبارك فيك يا حبيبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعادت الفنانة رانيا محمود ياسين، ذكريتها مع والدها الفنان الكبير محمود ياسين بصورة تجمعهما من طفولتها، ونشرت رانيا ياسين عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، اليوم الأحد، صورة لوالدها وهو يلاعبها ويرفعها فى الهواء وقت طفولتها بينما تبدو ملامح السعادة على وجههما، وعلقت قائلة: "أبي أحبك كثيراً.. الله يبارك فيك يا حبيبي. طفولتي مع والدي الرائع"، ولقت الصورة تفاعل ودعوات بالصحة للفنان الكبير محمود ياسين من نجوم الفن.



رانيا محمود ياسين على انستجرام

وفي يناير الماضي، بدأت الفنانة رانيا محمود ياسين تصوير دورها فى مسلسل "سيف الله" عن قصة الصحابى خالد بن الوليد للعرض خلال رمضان المقبل، وهو من بطولة عمرو يوسف، وتأليف إسلام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، من إنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.



رانيا محمود ياسين ووالدها

Advertisements

وعبرت رانيا عن اشتياقها للمسلسلات الدينية والتاريخية، لافتة إلى أن عشقها لتلك الأعمال العظيمة على مستوى عملها كفنانة، وكمشاهدة أيضا تفضل هذه الأعمال وتشاهدها باستمرار، وأكدت أن الجمهور متعطش لعودة الأعمال التاريخية والدينية، مضيفة لاحظت الحماس لدى الجمهور بمجرد إعلان الشركة المنتجة عن العمل، فهى فرصة للأجيال الجديدة لمعرفة تاريخنا وتراثنا.

وذكرت أنها ستتواجد فى العمل عبر دور مهم للغاية، معبرة عن تمنياتها بتقديم دور مهما للجمهور، ورأت أن العمل سيكون إضافة لها ولكل طاقم العمل، معبرة عن سعادتها للعمل مع المخرج رؤوف عبد العزيز وطاقم العمل وشركة الإنتاج وأن التجربة إضافة قوية لها، ولفتت إلى أن العمل به رسائل مهمة وقوية سيشاهدها الجمهور ويتعرف عليها خلال مشاهدته للعمل خلال رمضان المقبل.

مسلسل "سيف الله" بطولة عمرو يوسف ويوسف شعبان وسوسن بدر وبيومي فؤاد وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ومحسن محي الدين، سيناريو وحوار إسلام حافظ وإخراج رؤوف عبد العزيز وإنتاج سينرجي.