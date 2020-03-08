بصورة تجمعهما.. شام الذهبي توجه رسالة لوالدتها والأخيرة ترد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشرت شام الذهبي صورة تجمعها بوالدتها الفنانة أصالة نصري، عبر حسابها بموقع "إنستجرام".

ووجهت شام رسالتها قائلة: "عندما تكون أمك مثل أختك، هذه نعمة".

Advertisements

وعلقت الفنانة أصالة على تعليق ابنتها: "يا نور عيوني وغاليتي المحبة الوفية، يا نبض قلبي إنتي وأمي الحنونة، ويللي فيكي بتحلى أيامي، الله يخلّيكم لقلّبي أنتي وأخواتك".

وأعلنت أصالة، يناير الماضي، خبر انفصالها عن زوجها المخرج طارق العريان، بعد عدة أشهر من الشائعات التي لاحقتهما. وكتبت على حسابها بموقع "إنستجرام": "صباح الخير.. بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيًّا عن والد أبنائي (آدم وعلي)، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري التي هلكت ومشاعر أولادي".

كما نشر طارق العريان صورة جمعته بأصالة عبر "إنستجرام" قال في تعليقه عليها: "لسوء الحظ وصلنا إلى نهاية هذا الفصل، سأظل أحب هذه الروح الجميلة، وأحترمها دائمًا، والدة أطفالي إلى الأبد".