ثالث أيام "الأقصر السينمائي".. مؤتمر ميمونة ندياي وعرض "الفارس والأميرة" و"حبيب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي: يشهد ثالث أيام فعاليات الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، الأحد 8 مارس، عددًا كبيرًا من الندوات وعروض الأفلام، وهي: - مؤتمر صحفي للفنانة ميمونة ندياي في هيلتون الساعة الحادية عشرة صباحا. - ندوة سينما المرأة الأفريقية بحضور عزة الحسيني ولاكي سي سافانا وهالة الماوي في المكتبة 12 ظهرا. - عرض فيلم "بريئة" من مسابقة أفلام طويلة بحضور المخرج في قاعة المؤتمرات الساعة 2 ظهرا. عرض فيلم "فتح الله تي في - عشر سنوات وثورة لاحقا" من مسابقة أفلام طويلة في قاعة المؤتمرات بحضور المخرج، الساعة 4 عصرا. Advertisements - عرض الفيلم القصير "حبيب" بحضور سيد رجب وسلوى محمد علي، في مكتبة مصر العامة، تمام الساعة الرابعة عصرًا. - عرض فيلم " ديزيلانس" بحضور جيمي جان لوي في قاعة المؤتمرات الساعة 6 مساء. - عرض فيلم "حدود" بوجود بطلة الفيلم لاكي سي سافانا في قصر الثقافة الساعة 6 مساء. - عرض فيلم التحريك "الفارس والأميرة" في قاعة المؤتمرات الساعة 8 مساء. المهرجان انطلقت فعالياته مساء الجمعة 6 مارس، بحفل افتتاح أقيم في معبد الأقصر بحضور عدد كبير من نجوم الفن بالقارة السمراء.

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