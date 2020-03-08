فيديو| عمر كمال مع طفلة تعمل في الشارع: "خطيبتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:
نشر مطرب المهرجانات عمر كمال فيديو له، عبر إنستجرام، مع فتاة، تعمل في الشارع.
وظهر كمال في سيارته والبنت بجوارها، سألها إذا كانت تحبه؟ فردت: "بموت فيك"، وغنيا معا أغنية بنت الجيران.
وعلق كمال على الفيديو: "خطيبتي اهيه".
وتفاعل عدد من متابعي كمال عليه: "ياريتك تفضل كده، خليك طول عمرك اعمل الخير، كل الناس بتحبك"، وغيرها.
وطرح مطرب المهرجانات عمر كمال مؤخرا أغنية "عود البطل"، التي حققت نجاحا كبيرا.
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