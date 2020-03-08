فيديو| عمر كمال مع طفلة تعمل في الشارع: "خطيبتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ضياء مصطفى:

نشر مطرب المهرجانات عمر كمال فيديو له، عبر إنستجرام، مع فتاة، تعمل في الشارع.

وظهر كمال في سيارته والبنت بجوارها، سألها إذا كانت تحبه؟ فردت: "بموت فيك"، وغنيا معا أغنية بنت الجيران.

Advertisements

وعلق كمال على الفيديو: "خطيبتي اهيه".

وتفاعل عدد من متابعي كمال عليه: "ياريتك تفضل كده، خليك طول عمرك اعمل الخير، كل الناس بتحبك"، وغيرها.

وطرح مطرب المهرجانات عمر كمال مؤخرا أغنية "عود البطل"، التي حققت نجاحا كبيرا.