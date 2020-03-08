تراند اليوم : أصيب بالزهايمر.. تفاصيل حالة الفنان محمود ياسين الصحية

كشفت مصادر مقربة من أسرة الفنان المصري محمود ياسين إن الحالة الصحية العامة له مستقرة، لكنه يعاني حالة معينة من الزهايمر، التي تحد أحياناً من حركته الطبيعية.
وأضافت في تصريح لصحيفة«الراي» الكويتية: إن «الإطباء، قالوا إن هذه الحالة من الزهايمر، تؤدي إلى نسيان جزئي في الذاكرة، ولكن ليست كل الأشياء، أو كل الأشخاص»، لافتين إلى أنه قيد رعاية فائقة من أسرته، وأنهم يطلبون من محبيه الدعاء له بالشفاء.
وفيما قالت رانيا محمود ياسين إن «حركة أبي خارج المنزل صعبة، ونعمل على طمأنة الجمهور والإعلام أولاً بأول»، ذكرت والدتها الفنانة شهيرة، أنه «من الصعب أن يعمل، أو أن يعود للتصوير، كون حالته لا تتحمّل».