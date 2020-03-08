تراند اليوم : بالفيديو| قصة إسلام "ليلى مراد" على يد "حسن البنا" مؤسس "الإخوان"



قال عصام تليمة، المؤرخ الإخواني، إن الفنانة الراحلة ليلى مراد أسلمت على يد مؤسس جماعة "الإخوان المسلمين" حسن البنا، الذي كان على علاقة قوية بوجدي وزوجته ليلى مراد، وهي المعلومة التي قال إن نجلها الفنان زكي فطين عبدالوهاب في عام 2019، قبل أن يتم نفي ذلك خلال السنوات الأخيرة.

وكشف مدير مكتب يوسف القرضاوي، رئيس "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين"، أن القصة بدأت عندما توجه حسن البنا إلى البنك العربي، لفتح حساب باسم فلسطين، وكان رئيس البنك يتبع سياسة الباب المفتوح للعملاء آنذاك.

وأشار إلى أنه فوجئ به بينما كان يجلس معه بأحد الأشخاص يحتضن البنا من ظهره، وكان الفنان أنور وجدي، الذي أخذ يصافحه ويقول له: "حسن بك أهلاً وسهلاً يا حسن بك"، الأمر الذي أثار استغراب الإخوان الذين كانوا مع البنا، وقال له: "أنا أنور وجدي... المشخصاتي.. فقال له يؤسفني يا حسن بك، أنتم تفسقونا وتكفرونا، رغم أنني والله أقرأ القرآن وأحيانًا أصلي".

وقال إن ما ذكر القصة الدكتور محمود عساف في كتابه مع "الإمام الشهيد حسن البنا"، وكان يعمل سكرتيرًا إعلاميًا لمؤسس الإخوان آنذاك، وكذا محمد نجيب، وهو من الإخوان بمنطقة إمبابة، وقد حكى القصة نفسها.

وذكر تليمة أن البنا رد عليه قائلاً: "يا أخ أنور أنتم لستم كفرة ولا عصاة بحكم عملكم، الفن رسالة وكل واحد صاحب رسالة، المهم من يقابل ربنا فلا يخجل مما عمله أمامه، ما رأيك يا أخ أنور لو تزورنا المكتب العام ونتناقش في الموضوعات التي يمكن أن تفيد الأمة ".

وتابع: "عندما سمع أنور وجدي هذا الكلام من الإمام البنا حضنه وقبل يده". وأشار إلى أنه خلال تلك الفترة كان متزوجًا من ليلى مراد، وأثمرت الزيارات وكثرتها عن إسلامها، وهو ما أكده نجلها الممثل فطين زكي عبدالوهاب، وفق ما نقل عنه موقع "المصريون"، حين قال إن والدتي أسلمت على يد حسن البنا".

وأشار إلى أنه مقدر تعرضه لضغوط جعلته ينفي ذلك خلال السنوات الأخيرة، لكن الحقيقة التاريخية تؤكد صحة ذلك.

وذكر أن الروائي يوسف القعيد أشار إلى ذلك نقلاً عن مصدره، وكذا الكاتب فهمي هويدي، نقلاً عن كتابي "حسن البنا وتجربة الفن".

وكان أشرف غريب، الباحث والناقد الفني، الذي أصدر كتابًا بعنوان "الوثائق الخاصة لليلى مراد" نفى ما تردد على ألسنة أعضاء جماعة الإخوان أن مرشد الجماعة الأول حسن البنا كان هو من أقنع ليلى مراد باعتناق الإسلام.

Advertisements

ويستعرض الكتاب وثائق تروي سيرتها الذاتية، بما فيها قصة تحولها من اليهودية إلى الإسلام، وحقيقة علاقتها بإسرائيل ولجؤها إلى اللواء محمد نجيب، أول رئيس لمصر، لحمايتها من إسرائيل، وبعض تفاصيل زواجها من أنور وجدي، أحد رواد السينما المصرية.

يشار إلى ان ليلى كان اسمها اليهودي، ليليان زكي موردخاي قبل زواجها من الممثل الراحل أنور وجدي، وقد تردد بعد طلاقها منه أنها ارتدت عن الإسلام وعادت إلى اليهودية، وأنها تدعم إسرائيل الأمر الذي نفته بشدة، حتى قيل إنها أصرت على تشييع جثمانها عند وفاتها في تسعينات القرن الماضي من مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة.