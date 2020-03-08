تراند اليوم : "أدرعي" يشيد بـ "بنت الجيران" ورد صادم من مطرب الأغنية

لا يفوت المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي، أفيخاي أدرعي، شاردة وواردة في مصر إلا ويعلق عليها، في إطار محاولة لإحداث نوع من التقارب الشعبي، بعد أن اتسمت العلاقات بالبرود حتى بعد مضي 40 عامًا على توقيع اتفاق السلام.

وكانت أحدث تغريداته التي نشرها عبر موقع "تويتر"، حول الأغنية المصرية التي حظيت بانتشار واسع في مصر وخارجها خلال الأسابيع الأخيرة "بنت الجيران" والتي غناها مطربا المهرجانات حسن شاكوش وعمر كمال.

وسأل أدرعي في تغريدته عن الأغنية التي وصفها بـ"الإبداع"، عن رأي متابعيه بها، باللهجة المصرية، وما إذا كانوا قد شاهدوها في حفل استاد القاهرة؟

لكن الأمر لم يلق ترحيبًا من مطرب الأغنية عمر كمال الذي قام علق عبر صفحته على موقع "فيسبوك"، قائلاً: "مش عاوزينك تسمعنا" مرفقًا بصورة لمنشور أدرعين. في الوقت الذي لم يعلق شاكوش على تغريدة أدرعي.

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يذكر أن أغنية "بنت الجيران" التي غناها حظيت بشعبية واسعة في مصر خلال الأيام الماضية، بعد أن حققت 70 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".

وجاءت كثاني أكثر الأغاني استماعًا على "ساوند كلاود"، بأكثر من خمسة ملايين مستمع خلال أسبوع واحد، واجتازت أغنيات ومقاطع صوتية عالمية أخرى.

— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee)