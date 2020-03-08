مطربة الإحساس "عليا " تنتظر طرح أغنيتها الجديدة "روق علينا"

بعد ساعات قليلة تدخل المطربة عليا مرحلة جديدة فى حياتها الفنية حيث من المقرر أن يتم صباح الأحد طرح أغنيتها الجديدة "روق علينا" إخراج بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسنى وهى الأغنية التى تعتبرها نقلة نوعية فى مشوارها مع الغناء .

وكان رواد مواقع التواصل الإجتماعى قد تفاعلوا بشكل لافت للنظر على مدى الأيام الماضية مع البرومو الخاص بالأغنية واستقبلوا عودة المطربة عليا للغناء بترحاب شديد فأصبحت تحمل

لقب " مطربة الإحساس" خاصة أنها تقدم الاغنية الجديدة بعد غياب دام عدة سنوات وعلى وجه الدقة منذ أن قدمت دويتو غنائى مع النجم تامر حسنى فى أغنية "اطمن" قبل عدة سنوات وكانت هذه الأغنية إحدى أغانى ألبوم "اخترت صح" حيث أن النجم تامر حسنى كان قد اكتشف موهبة عاليا منذ عدة سنوات.

يذكر أن بسمة بوسيل زوجة النجم تامر حسنى قامت بإخراج فيديو كليب أغنية "روق علينا" للمطربة عليا وذلك فى أول تجربة اخراجية لها حيث تحمست لخوض هذه التجربة نظراً لما تتمتع به المطربة عاليا من موهبة وقدرات عالية فى الغناء باعتبارها من الاصوات المتميزة والتى سيكون لها شأن كبير فى الساحة الغنائية خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى اعربت المطربة عليا عن سعادتها بلقب " مطربة الإحساس" مشيرة الى أن هذا اللقب عزيز على نفسها ويحملها مسئولية كبيرة أمام الجمهور الذى احاطها بكل هذا الحب منذ طرح " البرومو ".

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