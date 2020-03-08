ميرنا وليد - بيروت - رد الفنان المصري ​عمر كمال​ على تعليق ​أفيخاي أدرعي​ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بالعربية، الذي يتضمن رأيه في أغنية عمر كمال و​حسن شاكوش​ "​بنت الجيران​" التي تلقى أصداءً مدهشة.

فأعاد عمر كمال نشر ما كتبه أفيخاي أدرعي عن نجاح أغنية "بنت الجيران" وغنائها في ستاد القاهرة، وكتب تعليقاً: "مش عاوزينك تسمعنا" مرفقاً التعليق بأوجه غاضبة.

وكان عمر كمال وحسن شاكوش قد طرحا مؤخراً أغنية "عود البطل" وحققت خلال 24 ساعة من طرحها، تحقيق ما يزيد عن 6 ملايين مشاهدة، لكن قام موقع YouTube بحذفها.

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كانت هذه تفاصيل خبر أفيخاي أدرعي يبدي رأيه بأغنية "بنت الجيران"..وعمر كمال يشن غضبه عليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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