هاني شاكر:"أنا بحب أغنية "بنت الجيران" جداً"

ميرنا وليد - بيروت - تصريح فاجأ به الجميع الفنان المصري نقيب المهن الموسيقية ​هاني شاكر​، فبعد إصدار النقابة قرارا بمنع التعامل مع "فناني المهرجانات" الذي أثار الجدل بين مؤيد ومعارض، قال شاكر أنه يحب أغنية "بنت الجيران" كثيراً، وهنأ حسن شاكوش وعمر كمال عليها في السابق في مداخلة هتفية عبر إحدى القنوات الفضائية.

وأكد شاكر أنه تمنى على حسن شاكوكش وعمر كمال تغيير الكلام غير اللائق الموجود في الأغنية، معتبراً أن هذا الكلام ليس ما سينجح الأغنية.

وتابع أنه حصل على تأكيد من كليهما بأن الأغنية تم تغييرها كلماتها غير اللائقة بالفعل مشيراً إلى كلمات " أشرب خمور وحشيش..."، ثم فوجئ شاكر بها تُغنى في الإستاد بدون تغيير.

كلام هاني شاكر جاء خلال لقاء له على قناة CBC.

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