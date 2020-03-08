وفاة عازف الجاز الأمريكي الشهير ماكوي تاينر عن عمر 81 عاما

الأحد 8 مارس 2020

توفي عازف الجاز الأمريكي الشهير ماكوي تاينر عن عمر 81 عاما، الجمعة.



ويعد تاينر واحدا من أبرز عازفي موسيقى الجاز على البيانو، وشكل مسارا جديدا في موسيقى الجاز الحديثة.

وكتبت أسرته على تطبيق "أنستقرام" من دون تحديد أسباب الوفاة: "كان ماكوي موسيقيا ملهما كرّس حياته لفنه وعائلته وروحانيته. ستستمر موسيقى ماكوي تاينر في إلهام محبيه والمواهب المستقبلية لأجيال عدة".

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ولد ألفريد ماكوي تاينر في فيلادلفيا عام 1938 وبدأ تلقي دروس العزف على البيانو في سن الـ13، وبدأ حياته المهنية مع فرقة "جازتيت".

وفي 1960، انضم الملحن والعازف العبقري إلى الرباعي التابع لعازف الساكسوفون جون كولترن وشارك في إنتاج أبرز ألبومات الفرقة ومنها "إي لوف سوبريم" و"ماي فايفوريت ثينجز".

وحقق تاينر أيضا نجاحا في أعماله المنفردة وعمل في التدريس خلال سنواته الأخيرة.

وردا على سؤال خلال مقابلة مع إذاعة "إن بي آر" في 2008 عن سر عمره المديد، قال تاينر: "أنا أحب عصير الجزر، فهو مفيد جدا لكم، الجزر والكرفس، لا تنسوا الكرفس".