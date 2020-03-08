عاصي الحلاني: سعيد جداً بأصداء أغنية “بويا محمد” وألبومي الجديد قريباً

متابعة بتجــــــــــرد: كشف فارس الغناء العربي عاصي الحلاني عن تفاصيل ألبومه الجديد بالتعاون مع شركة روتانا. وتحدّث في لقاء مع “روتانا” عن ردود أفعال جمهوره على أغنية “بويا محمد” الجديدة، وعن شروطه للمشاركة في التمثيل، إليكم تفاصيل الحوار:

ماذا يحضر عاصي الحلاني؟

أستعد لإطلاق ألبومي الجديد، الذي سيتألف من عشرة أعمال مختلفة اللهجات العربية. وسأطرح هذا الألبوم قريباً جداً، بالتعاون مع روتانا.

كيف كانت ردود فعل الجماهير على أغنية “بويا محمد”؟

سعيد جداً بأصداء أغنية “بويا محمد” إذ تفاعل الناس معها بشكل ملفت للغاية، وحصدت نسبة مشاهدة عالية جداً. نجاح هذه الأغنية جعلني أشعر بالسعادة والفخر في هذا العمل الذي أديته من أعماق قلبي.

هل الأغاني المنفردة مطلوبة؟

الأغاني المنفردة Single دائماً مطلوبة. لطالما فضّلت تقديم هذا النوع من الأغاني، التي يحبها الجمهور ولا تأخذ الكثير من الوقت. كما أنها وسيلة تواصل سريعة مع جمهوري.

أما الألبوم، يحتاج إلى الكثير من التحضير والوقت ما قد يؤدي إلى التأخير عن تقديم أعمال جديدة. ويعتبر غالبية الفنانين، أن الأغنية المنفردة هي الوسيلة الأولى للتواصل مع الجمهور وللتنافس مع فنانين آخرين.

هل تفكر بالعودة إلى التمثيل؟

الأغاني المنفردة Single دائماً مطلوبة. لطالما فضّلت تقديم هذا النوع من الأغاني، التي يحبها الجمهور ولا تأخذ الكثير من الوقت. كما أنها وسيلة تواصل سريعة مع جمهوري.

أما الألبوم، يحتاج إلى الكثير من التحضير والوقت ما قد يؤدي إلى التأخير عن تقديم أعمال جديدة. ويعتبر غالبية الفنانين، أن الأغنية المنفردة هي الوسيلة الأولى للتواصل مع الجمهور وللتنافس مع فنانين آخرين.

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هل تفكر بالعودة إلى التمثيل؟

الأغاني المنفردة Single دائماً مطلوبة. لطالما فضّلت تقديم هذا النوع من الأغاني، التي يحبها الجمهور ولا تأخذ الكثير من الوقت. كما أنها وسيلة تواصل سريعة مع جمهوري.

أما الألبوم، يحتاج إلى الكثير من التحضير والوقت ما قد يؤدي إلى التأخير عن تقديم أعمال جديدة. ويعتبر غالبية الفنانين، أن الأغنية المنفردة هي الوسيلة الأولى للتواصل مع الجمهور وللتنافس مع فنانين آخرين.

هل تفكر بالعودة إلى التمثيل؟

الأغاني المنفردة Single دائماً مطلوبة. لطالما فضّلت تقديم هذا النوع من الأغاني، التي يحبها الجمهور ولا تأخذ الكثير من الوقت. كما أنها وسيلة تواصل سريعة مع جمهوري.

أما الألبوم، يحتاج إلى الكثير من التحضير والوقت ما قد يؤدي إلى التأخير عن تقديم أعمال جديدة. ويعتبر غالبية الفنانين، أن الأغنية المنفردة هي الوسيلة الأولى للتواصل مع الجمهور وللتنافس مع فنانين آخرين.

هل تفكر بالعودة إلى التمثيل؟

بالطبع، أنا دائم التنقل بين مختلف العواصم والبلدان لإحياء العديد من المهرجانات والحفلات الخاصة. ويسعدني كثيراً التواجد بين جمهوري الحبيب أينما ذهبت، وأود أن أشكر وفاءهم ودعمهم الكبير لي.

ما هي هوايتك المفضلة؟

أعشق الغناء في الدرجة الأولى. وتأتي في الدرجة الثانية هواية ركوب الخيل والفروسية، فهي جزء أساسي من حياتي وأحب قضاء الوقت مع الخيول.